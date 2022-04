DH investiga corpo encontrado no Muriqui Pequeno, em Niterói

O corpo de um homem, em avançado estado de putrefação, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (11), na Estrada Muriqui Pequeno, em Muriqui, Niterói.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram acionados ao local, após policiais militares confirmarem a localização do corpo.

O cadáver estava envolto em sacolas plásticas, com parte do corpo caído num valão da região. No local, conhecido como ponto de desova, não há câmeras, nem foram encontradas testemunhas do caso.

A perícia inicial foi feita pelos agentes da DH e, em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

Policiais da Divisão de Homicídios vão investigar o caso.