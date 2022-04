Policiais do SG Presente prendem homem que roubou carro no Mutondo

Um homem foi preso no último domingo (10) após tentar roubar um veículo do modelo Citroën C3, de cor prata, com o uso de um simulacro de arma de fogo. O acusado foi detido na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro do Mutondo, em São Gonçalo.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes da Operação São Gonçalo Presente estavam em patrulhamento quando foram informados por pessoas que passavam que havia um homem armado que tinha roubado um veículo há poucos minutos. Os policiais, então, foram atrás do acusado e o viram sendo rodeado por populares. Com ele, havia um simulacro de arma de fogo. Ele foi detido pelos militares.

O acusado foi levado para a 73ª DP (Neves), onde foi autuado em flagrante por roubo de veículo. Ele está preso. O carro roubado foi recuperado e devolvido ao dono pelos policiais. O propietário estava junto com os populares que detiveram o criminoso logo após o crime.

Furto

Também na tarde de ontem (10), os policiais da Operação São Gonçalo Presente conseguiram deter dois homens que estariam furtando fios de cobre na Avenida Presidente Kenedy, em São Gonçalo. Os acusados foram vistos pelos policiais em atitude suspeita e apresentaram uma certa inquietação ao perceber a presença dos agentes. Eles foram abordados e o material de cobre foi encontrado com eles. Ambos foram levados para a 72ª DP (Mutuá), sendo ouvidos e liberados em seguida. O material ficou apreendido.