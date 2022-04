PRF apreende fuzil e grande quantidade de drogas na BR-116

Duas abordagens da Polícia Rodoviária Federal na tarde de sábado, dia 09, resultaram na apreensão de um fuzil, um carregador com cinco munições calibre 7,62, 210 embalagens contendo substância conhecida como “melzinho do amor” não autorizada pela Anvisa, 325 trouxinhas de cocaína, 69 tabletes de maconha além de anabolizantes. As fiscalizações aconteceram na Rodovia BR-116, em Seropédica, região Metropolitana do Rio.

Na primeira abordagem, no Km 207, ocupantes do veículo informaram que alugaram o carro em São Paulo e estavam indo à praia da Barra da Tijuca passear. Ao verificar a bagagem do passageiro, foram encontrados anabolizantes, o que chamou atenção das equipes e motivou busca mais detalhada no veículo. No forro das portas laterais foram encontrados um carregador com cinco munições e ainda substância proibida pela Anvisa, conhecida por melzinho do amor. Logo após, na tampa do porta-malas, foi encontrado um fuzil de calibre 7,62 desmontado.

Em poucos instantes, cerca dez minutos depois, no Km 201 da mesma rodovia, após desrespeitar ordem de parada e realizar tentativa de fuga em alta velocidade, foi abordado outro veículo e encontrado sobre o banco dianteiro 325 trouxinhas de cocaína e 69 tabletes de maconha. As embalagens continham inscrição de facção criminosa. O condutor disse que adquiriu as drogas em Acari e levaria para a cidade de Valença, interior do estado.

Nas duas ações não houve feridos e três pessoas foram presas.

Os indivíduos e os produtos das apreensões foram encaminhados à Polícia Judiciária.

A Operação Égide, iniciada em 1 de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. As ações são direcionadas com análises periódicas e tem como principal objetivo o combate ao tráfico de drogas, armas e ainda roubo de cargas, veículos e coletivos.