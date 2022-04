Polícia Militar recupera seis mil maços de cigarros roubados

Neste sábado (09/04), policiais militares do 40ºBPM (Campo Grande) recuperaram aproximadamente seis mil maços de cigarros e detiveram sete indivíduos em Paciência, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Após receberem informação de roubo de carga de cigarros que teria ocorrido em Santa Cruz, as equipes policiais mobilizaram cerco e localizaram um indivíduo em um carro com alguns produtos no bairro. Na sequência das buscas, o restante da carga roubada - totalizando 12 caixas com cerca de seis mil maços - e outros seis envolvidos foram encontrados em um imóvel na localidade Jardim Palmares. Uma motocicleta e um segundo carro também foram apreendidos. Ocorrência encaminhada para a 35ª DP.