São Gonçalo Presente recupera veículos em diferentes bairros

Dois carros, um do modelo Hyundai Creta, na cor cinza, e outro do modelo Renault Logan, na cor prata, que eram considerados produtos de crimes foram recuperados por policiais militares da Operação São Gonçalo Presente na última sexta-feira (08), em São Gonçalo. O primeiro era considerado produto de roubo e o segundo de furto. Ninguém foi detido.

O carro do modelo Hyundai Creta foi encontrado na RJ-104, próximo ao bairro do Coelho, enquanto os agentes estavam em patrulhamento. Os policiais, segundo a Polícia Militar, foram informados do caso pelo rádio e realizaram buscas pelas proximidades da rodovia. O roubo teria ocorrido um pouco antes dos agentes passarem pelo local. O carro foi encontrado e recuperado pelos policiais e foi levado para a 75ª DP (Rio do Outro), onde foi devolvido a vítima e o caso foi registrado.

O segundo carro, do modelo Renault Logan foi localizado pelos militares na Travessa Trinta de Maio, em Neves, também durante o patrulhamento dos policiais. Os agentes foram informados, por pessoas que passavam pelo local, de que um carro, que tinha vidros quebrados, estava estacionado na região. Após consulta ao sistema, os agentes descobriram que o carro havia sido furtado em 01 de abril de 2022. O veículo foi, então, recuperado e levado para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.