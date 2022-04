Policiais Militares prenderam homem por Tráfico de Drogas em Barros Filhos (vídeo)

Policiais Militares do 41º BPM (Irajá), com informações do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta quinta-feira (07), o acusado Erike Rangel da Silva, vulgo Casquinha, de 23 anos. Ele estava no benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL) concedido pela Justiça, de sua Unidade, o Presidio Esmeraldino Pereira e foi preso em flagrante pelos crimes de Porte Ilegal de Arma de fogo de Uso Restrito e Tráfico Ilícito de Drogas, em Barros Filho.

Após receberem a informação de que o acusado, que segundo a denúncia, era ligado a facção Terceiro Comando Puro (TCP), estava uma casa onde guardava drogas e armas, policiais do 41º BPM que faziam uma operação na região, foram até a Estrada Almirante Santiago Dantas, no Bairro 13, em Barros Filhos, Zona Norte do Rio, e conseguiram localizar e prender em flagrante o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Ele foi preso em julho de 2018, no interior do Complexo do Chapadão, mais precisamente em uma localidade conhecida como “Terra Nostra”, com maconha e cocaína, mais 32 ML de solvente Organoclorado e a quinta de R$ 2.180,00 reais.

Com ele foram apreendidos os seguintes materiais:

O1 (Uma) - Pistola Glock Calibre 9mm – Nº ACLN 382

11 (0nze) - Munições de calibre 9mm

01 (um) – Rádio Transmissor

E farto material entorpecentes.

Diante dos fatos, o caso foi encaminhado para 39ª DP (Pavuna) onde foram tomadas as medidas cabíveis e o material apreendido seguirá para perícia. O preso foi conduzido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Ele possui uma anotação criminal no Artigo 33 da Lei 11.343/06 do CP.

