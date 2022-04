Polícia Militar apreende 69 quilos de camarão em SG e pescado é distribuído para instituições local

Nesta sexta-feira (08/04), policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) apreenderam cerca de 69 quilos de camarão no município de São Gonçalo.

A equipe do CPAm foi verificar denúncia de pesca em período proibido e localizou uma embarcação no cais no bairro Gradim, onde foi feita abordagem e constatado desrespeito à Lei de Crimes Ambientais e à Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP. O pescado apreendido foi distribuído para uma instituição localizada no bairro Porto da Pedra.

Atualização do caso:

Uma pessoa que estava com a embarcação foi conduzida para a 73ª DP, delegacia para qual a ocorrência foi encaminhada.