Segurança Presente recupera carro e produtos roubados no Gradim

Um carro roubado com uma grande quantidade de mercadorias do Mercado Livre foi recuperado por policiais do programa São Gonçalo Presente na tarde desta quinta-feira (7), no bairro Gradim em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes passavam pelo bairro realizando um motopatrulhamento quando foram informados por um pedestre que ele tinha sido assaltado e que os criminosos levaram o seu carro, que estava lotado de produtos de um site para o qual ele faz serviço de entrega. Aos policiais, ele informou que conseguiria rastrear a localização do carro, já que o celular ficou dentro do veículo com o GPS ligado.

Os policiais então seguiram para a Rua Maria da Graça Torres, no Gradim, onde o GPS apontava que o carro estava. No local, os agentes se depararam com três suspeitos colocando os produtos dentro de outro carro. Ao avistar os policiais, o trio entrou no carro e fugiu. Durante a fuga, atirou contra os policiais, que revidaram e deram início a uma rápida troca de tiros.

Após o ocorrido, os policiais continuaram rastreando o GPS, que ainda apontava para a Rua Maria da Graça Torres, de onde os suspeitos fugiram. No entanto, os agentes encontraram no local um veículo modelo Honda CRV com os produtos que haviam sido roubados, além de um homem tirando as mercadorias do carro e colocando em um terreno onde estavam outros produtos.

Depois de pedir autorização ao proprietário, os agentes entraram no terreno e constataram que outros produtos roubados estavam no local. Os policiais também verificaram que o terreno era de propriedade do dono do CRV que estava guardando os produtos roubados.

Questionado sobre os produtos que estavam dentro de seu carro, o homem alegou que estava sendo assaltado, mas não soube explicar a ocorrência. Ele então foi levado para à 73ª DP (Neves), onde prestou depoimento e responderá em liberdade.

O carro da vítima e os 50 produtos foram recuperados e levados à 73ª DP.