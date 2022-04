Dupla é presa com arma após tentar fugir da polícia em Itaboraí

Dois jovens, um de 18 anos e outro de 25 anos, foram presos por policiais militares do 35ª BPM (Itaboraí) com uma arma em Manilha, bairro de Itaboraí, na última quinta-feira (07). Ao tentarem fugir da polícia, o veículo em que os homens estavam, um carro no modelo Gran Siena, na cor preta, colidiu com uma mureta e ambos foram presos.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes da Operação Itaboraí Presente receberam a informação que homens armados estariam saindo de Itaboraí com destino ao Fonseca, em Niterói, no veículo já citado. As informações foram repassadas para os agentes do 35ª BPM (Itaboraí). Uma equipe do Segurança Presente avistou o carro em Manilha e montou um cerco para deter os suspeitos. Em Manilha, o acusado que dirigia o carro viu os militares e perdeu o controle da direção, colidindo com uma mureta próxima a um viaduto. Ambos foram presos nesse momento. Com eles, foi encontrada uma pistola.

O caso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde os suspeitos estão detidos. O carro em que eles estavam também foi apreendido.