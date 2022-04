Criminosos explodem caixas eletrônicos em Caxias

Um grupo de criminosos conseguiu explodir caixas eletrônicos de uma agência bancária do Bradesco localizada na Avenida Automóvel Clube, no bairro Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. Os bandidos armados e mascarados organizaram a ação nesta madrugada de sexta-feira (08). Eles utilizaram uma carreta para bloquear o trânsito de carros na região. As informações são do G1.

Segundo informações, a agência bancária ficou bastante destruída. Vidros voaram pela rua e até pedaços do teto do local caíram. Ainda não se sabe a quantidade de dinheiro levada pelos criminosos.

A polícia foi acionada para o local e encontrou a agência já destruída.

Uma farmácia próxima também foi alvo dos criminosos, que roubaram energético, remédios e dinheiro do estabelecimento. O caso segue em investigação e a agência foi periciada.