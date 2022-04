Polícia prende quadrilha que aplicava golpe do bilhete premiado

Policiais civis da 10ª DP (Botafogo) prenderam, nesta terça-feira (05/04), dois homens e uma mulher acusados de aplicar o "golpe do bilhete premiado" na cidade do Rio de Janeiro. Com informações do setor de inteligência, os agentes monitoraram a quadrilha e prenderam em flagrante os integrantes quando abordavam uma vítima, de 90 anos, no bairro Tijuca, na Zona Norte.

Segundo as investigações, o grupo agia com divisões de tarefas. A mulher dizia que era uma pessoa humilde e possuía um bilhete de loteria, o qual não sabia como receber a suposta quantia. Um segundo integrante da quadrilha se passava por médico e se oferecia para ajudar a resolver a questão. O terceiro criminoso era responsável por conduzir o veículo e fazer a vigilância após a abordagem das vítimas.

De acordo com os agentes, após a abordagem, as vítimas, no intuito de ajudar a mulher, ficavam na companhia dela por horas, realizavam saques e transferências de altos valores, entregavam joias e moedas estrangeiras com a promessa de receber parte do prêmio da loteria. Ao final, a vítima era distraída pelos criminosos, que fugiam.