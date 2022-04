Homem é preso com drogas no Engenho do Mato, em Niterói

Um jovem de 18 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas na Rua Setenta e Seis, no bairro Engenho do Mato, em Niterói, nesta quinta-feira (07). A ação foi feita por policiais militares do 12° BPM (Niterói). Com o acusado, foram encontrados crack, cocaína e maconha.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais estavam em patrulhamento buscando impedir a ação de criminosos que estavam indo contra uma empresa de internet que atua no local. Em meio ao patrulhamento, eles viram o jovem em atitude suspeita e o abordaram. Após revista, foi encontrado, com ele, 210 pedras de crack, 85 cápsulas de cocaína, 27 tabletes de maconha e um rádio transmissor.

Em seguida, ele foi levado para a 81ª DP (Itaipu) e, posteriormente, para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde o fato foi registrado e ele permanece detido.