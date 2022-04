Disque-Drogas é desmantelado em Barra do Piraí

Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) realizam, nesta quarta-feira (06/04), uma operação para desarticular uma associação criminosa que fazia serviço de disque-drogas em um bairro nobre de Barra do Piraí. O objetivo é o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos integrantes da quadrilha.

Até o momento, seis pessoas foram presas, incluindo o líder da organização criminosa. Foram apreendidos cadernos com contabilidade e distribuição de tarefas da quadrilha, aproximadamente 200 invólucros com entorpecentes e cerca de R$ 700 em espécie.

Segundo os agentes, o grupo é uma célula de uma facção criminosa do Rio de Janeiro que tinha uma "filial" naquele município. As investigações, em conjunto com o Ministério Público de Barra do Piraí, duraram três meses e permitiram monitorar a venda de drogas pela quadrilha, identificando as lideranças, entregadores e armazenadores do matéria entorpecente.