Retirada de barricadas termina com baleados no Morro do Feijão

Um homem foi preso e outros quatro foram baleados na manhã desta quarta-feira (6) durante uma operação de retirada de barricadas pela Polícia Militar no Morro do Feijão, no bairro Paraíso, em São Gonçalo.

Segundo informações preliminares, durante a retirada das barricadas houve uma troca de tiros entre os criminosos e os agentes. Após o confronto, um homem foi preso e outros três baleados foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

Um outro homem, um idoso de 67 anos, foi internado no Pronto Socorro Central de São Gonçalo, após ser baleado na perna. Ainda não há informações se ele foi atingido nas mesmas circunstâncias da operação de retirada de barricadas.

*Em atualização