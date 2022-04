Adolescentes são apreendidos com cocaína no Boa Vista, em SG

Dois adolescentes, um de 16 anos e outro de 17 anos, foram apreendidos e autuados por fato análogo ao tráfico de drogas após serem encontrados com cocaína por policiais da Operação São Gonçalo Presente na última terça-feira (05). Eles foram detidos na Rua Governador Agamenon Magalhães, no Boa Vista, em São Gonçalo.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando viram dois jovens em uma moto do modelo Yamaha Fazer, na cor vermelha, e os abordaram. As drogas foram encontradas com os menores após uma revista.

Os jovens foram levados para a 73ª DP (Neves), onde foram autuados. Eles permanecem detidos e à disposição da Justiça. Os entorpecentes encontrados com eles foram apreendidos e periciados. A moto também foi apreendida pelos militares.