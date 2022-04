Operação São Gonçalo Presente apreende motos e carro

Uma moto e um carro que eram produtos de roubos foram recuperados por policiais da Operação São Gonçalo Presente na última terça-feira (05). Além disso, uma moto que estava com o chassi adulterado também foi apreendida pelos policiais no mesmo dia. As duas primeiras apreensões ocorreram, respectivamente, em Santa Catarina e na Trindade, já a terceira ocorreu em Monjolos. Ninguém foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, a moto foi recuperada depois que uma pessoa informou aos policiais que havia ocorrido uma tentativa de assalto na Rua Doutor Jurumenha com Travessa Motta, em Santa Catarina. Ao chegarem no local, os agentes viram a moto do modelo Yamaha Lander, na cor preta, abandonada pelo acusado que teria cometido os roubos. Uma segunda vítima, então, apareceu se identificando como dona da moto e contou que o veículo havia sido roubada pelo criminoso que fugiu anteriormente. O caso foi levado para a 73ª DP (Neves) e a moto foi devolvida.

Já o carro do modelo Jeep Compass, na cor cinza, foi recuperado também durante um patrulhamento dos agentes na Rua Humberto Soeiro de Carvalho ( antiga Avenida São Paulo) com as portas abertas e o motor ligado. Após consultas no sistema, foi constatado que o carro era roubado. O veículo foi rebocado e apreendido pelos policiais. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).

Já a moto do modelo Honda Biz, na cor verde, que foi apreendida pelos policiais foi encontrada na Rua João de Abreu, em Monjolos. Eles acharam suspeita a atitude do condutor do veículo, já que a moto estava sem placa. Ele foi parado e, após a checagem, foi verificado que o chassi do veículo estava adulterado. O caso foi levado para a 74ª DP (Alcântara), onde o acusado foi ouvido e a moto ficou apreendida. O suspeito foi liberado.