Foragido da polícia é preso pelo BPChoque

Policiais Militares do BPChoque – Batalhão de Polícia de Choque – com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta terça-feira (05), o foragido da Justiça, Marcelo Marques da Cruz, vulgo “Boldogão”, de 52 anos.

Após receberem a informação de sua localização, policiais da equipe de Busca da AIB/BPChoque, realizaram uma Operação de inteligência, e conseguiram localizar e prender o criminoso na Rua Paula Matos, em Santa Tereza, Região Central do Rio de Janeiro.

Em 2001, ele foi preso em São Conrado, Zona Sul, com quatro pessoas a bordo de um Golf, quando voltavam de um baile na Favela da Rocinha. O carro era roubado, tinha placa clonada, e os ocupantes teriam envolvimento em uma quadrilha especializada em assalto a apartamentos de luxo da zona sul do Rio. Na 14ª DP (Leblon), a polícia encontrou um revólver escondido no motor do carro. Todos eram moradores de Santa Teresa. Na época a polícia investigou se eles teriam ligação com a quadrilha de Mauricinho Botafogo, que atuava de modo semelhante.

Em 2008, ele possuía 31 passagens entre Evasões e Reingressos no Sistema Penitenciário, da Casa do Albergado Crispim Ventino. Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais, pelo crime de Evasão.

Ele possui anotações criminais por: Artigo 157 §2ºdo CP, II; Artigo 180 – Receptação/ Artigo 288 - Formação de Quadrilha.

A ocorrência foi encaminhada para 6ª DP – Cidade Nova – onde foram tomadas todas as medidas cabíveis, pertinente ao caso. O preso foi conduzido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

• Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

• (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

• APP "Disque Denúncia RJ"

• Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

• https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

• Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.