Polícia Civil prende mulher que matou amigo e abandonou corpo em rodovia

Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) prenderam, nesta segunda-feira (04/04), uma mulher acusada de homicídio. A vítima era amigo dela. Contra a autora foi cumprido um mandado de prisão temporária.

O crime ocorreu no dia 27 de março deste ano. Uma familiar da vítima procurou a delegacia no dia seguinte para realizar registro de desaparecimento. Segundo ela, o homem teria sido visto entrando em um motel com uma amiga e seu carro ainda estaria no local. Essa mesma amiga teria ligado para ela informando que o homem estava morto, mas seu corpo não estaria no quarto do motel.

Agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram ao estabelecimento, onde localizaram o veículo, com grande quantidade de sangue no interior. A partir de depoimentos e análise de imagens de câmeras de monitoramento, foi constatado que a autora foi ao motel e recebeu a visita de outra mulher. Ela chegou ao local utilizando o carro da vítima. As imagens também mostram que a autora estava com a roupa suja de sangue.

Durante a investigação, foi identificada a mulher que esteve no motel com a criminosa. Ela relatou que a autora confidenciou o homicídio, que teria ocorrido com uma facada no pescoço quando a vítima estava dirigindo.

Os policiais da 50ª DP conseguiram localizar o corpo, que havia sido abandonado às margens do Arco Metropolitano, nas proximidades da Estrada do Mazomba, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. A vítima apresentava sinais de facada.

A autora estava escondida e disse que iria se entregar. Diante da demora, e já em posse do mandado de prisão, as equipes intensificaram as buscas, localizaram e capturaram a acusada.