Policiais da Civis prenderam ex-candidato a vereador por Saquarema

Policiais Civis da 124ªDP (Saquarema) do setor de inteligência, coordenados pelo Delegado de Polícia André Luiz Salvador Bueno, com informações passadas Disque Denúncia (2253-1177), prenderam no último sábado (02), o foragido da Justiça, Rodolfo Guimarães de Moraes, mais conhecido como “Rodolfo de Jaconé”, de 37 anos.

Ele era procurado pela Justiça, onde segundo consta nos autos do Processo Nº 0002208-74.2020.8.19.0058, que no dia 05/03/2020, por volta das 15h10min, na Rua 13 com Ruas 90/91, bairro Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos, a vítima Lucas da Silva Goulart foi atingida por disparos de arma de fogo ao sair da obra em que trabalhava com seu irmão para pegar um carrinho de mão, momento em que um veículo Corolla preto parou ao seu lado e o carona iniciou os disparos, tendo a vítima reagido e, antes do óbito, desferido um soco contra o executor.

Rodolfo foi candidato a vereador pela Cidade de Saquarema, e possui diversas anotações criminais, algumas ainda em andamento por grilagem de terras. Ocorre que Rodolfo vinha ameaçando testemunhas, inclusive sua ex companheira D.P.S.M., contra quem o criminoso deu diversas surras (chutes, socos e asfixia) e ameaças de morte, para não comparecer a 124 DP para prestar esclarecimentos, referente ao processo corre na Justiça.

Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Saquarema, Nº do Mandado de Prisão: 0002208-74.2020.8.19.0058.01.0001-00, pelo crime de Homicídio Simples (Art. 121, caput - CP), § 2º, II e IV do CP), com pedido de Prisão Preventiva, fruto da investigação do IP 124-00879/2020, o que foi feito pela equipe com toda a segurança. Apresentado à esta UPJ a Autoridade Policial determinou o cumprimento da ordem judicial. O preso foi encaminhado a uma Unidade Prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

