Acusado de matar ex-companheira e filha dela em Magé é preso

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, na quinta-feira (31/03), um homem acusado de matar a ex-companheira e a filha dela. O crime aconteceu no dia 12 de janeiro deste ano, quando os corpos de Ester Muniz da Silva Fontoura e Yasmin Fontoura Soliva Gomes foram localizados dentro de casa, no município de Magé.

Após o feminicídio, os agentes investigaram, ouviram testemunhas, coletaram provas e identificaram o suspeito. O homem foi preso após informações do setor de inteligência da DHBF no bairro Pilar, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária. Segundo as investigações, a mulher havia terminado o relacionamento há poucos dias com seu ex-companheiro, que não aceitou o fim da relação e cometeu o crime.