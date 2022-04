Operação 'In Memorian' prende três na Baixada Fluminense

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com Policiais Penais da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP) e com Policiais Federais do Núcleo de Polícia Marítima (NEPOM) realizou operação no Parque das Missões, em Duque de Caxias, nessa sexta-feira (1). Na ação, três pessoas foram presas.

A operação, denominada “IN MEMORIAN” foi motivada pela recente morte de um policial militar do 15º BPM e também pela morte de um policial penal no ano passado. Segundo investigações, ambos foram mortos pela mesma quadrilha que atua na região.

Ao total foram cumpridos dois mandados de prisão e foi realizada uma prisão por tráfico de drogas. Foram ainda recuperados 21 veículos, e apreendidos 02 radiocomunicadores, 04 coletes balísticos, 01 mira holográfica, além de maconha, ecstasy e lança-perfume.

O sucesso da operação se deu após trabalhos em conjunto das forças de segurança como levantamento de informações, cruzamento de dados e trabalho de campo. Não houve feridos na ação.

Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Judiciária.