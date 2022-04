'Boteador' é preso com ajuda do Disque Denúncia

Policiais Militares do BP/Choque, Batalhão de Polícia de Choque - com informações do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na Rua Eleazar, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, o criminoso Willian Jorge do Nascimento, vulgo “Boteador”, de 50 anos, que se encontrava na condição de Evadido do Sistema Penitenciário, desde de dezembro de 2004. Ele tinha passagens pelos artigos 129 (Violência Doméstica), Artigo 157 (Roubo) e Artigo 12 da Lei 6368/76 (Tráfico de Drogas).

O preso foi levado para 32ª DP – Taquara, onde foram tomadas as medidas cabíveis e cumprido o Mandado de Prisão, expedido pela Evasão, sendo transferido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A ação não resultou em qualquer efeito colateral, não havendo a vitimização de civis inocentes ou agentes do Estado.

