​Polícia Civil prende mulher que transportava metralhadora na bagagem

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (30/03), uma mulher que transportava uma metralhadora calibre .50 na bagagem. Ela foi abordada na Rodoviária Novo Rio, após intenso trabalho de inteligência e investigação. A criminosa foi autuada por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A mulher, que ia para a cidade de Belém, no Pará, estava com sua filha de 7 meses de idade quando foi presa. Ela é natural daquele estado e ligada a uma facção criminosa. Seu marido, que se encontra foragido da Justiça, é um dos líderes da facção.

De acordo com as investigações, a autora adquiriu o armamento no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. No mercado negro, uma metralhadora deste modelo custa cerca de R$ 250 mil reais.