Ex-militar é preso acusado de furtar coletes balísticos do Exército

Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam, nesta quinta-feira (31/03), um ex-militar do Exército em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) da Justiça Militar por crime de furto.

Segundo as informações, o acusado se formou paraquedista e, na época em que estava na Instituição, foi processado pela Justiça Militar sob a acusação de furtar coletes balísticos do Exército para revendê-los a traficantes da comunidade da Nova Holanda, dominada pela maior facção criminosa do Estado.