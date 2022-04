Batalhão de Choque apreende granadas e munições no Jacarezinho

Policiais do BPChq – Batalhão de Polícia de Choque – receberam informações do Disque Denúncia sobre a localização do traficante conhecido como “Treme”, atuante na Favela do Jacarezinho.

Uma equipe esteve no final da tarde desta quinta-feira (31), na Travessa Leão Treze, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio em busca do suspeito, mas não o encontraram. Foram autorizados a entrar na casa pelas moradoras e, após revistarem o ambiente, conseguiram apreender duas granadas defensivas, duas munições de calibre 5.56, duas bases de rádio comunicadores, oito unidades de rádio comunicadores, coturno, balaclava e mochila, todos camuflados e uma farda com a inscrição do BOPE – Batalhão de Operações Policiais Especiais.

O material apreendido e as mulheres que estavam no local foram encaminhadas para a 25ª DP (Engenho Novo) onde foi feito o Registro da Ocorrência.