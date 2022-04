Homem que sequestrou um helicóptero é preso

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (31), Khawan Eduardo Costa Silva, um dos responsáveis por raptar um helicóptero, em setembro do ano passado. O sequestro do helicóptero foi feito para resgatar presos no Complexo Penitenciário de Bangu. Desde o crime, ele estava escondido no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), no bairro do Fonseca, em Niterói. De acordo com a polícia, no momento da prisão, o acusado havia saído do Salgueiro para visitar familiares. O outro homem que também participou do crime ainda está foragido.

Durante o crime, o comandante Adonis Lopes, piloto da Polícia Civil desde 1988, foi contratado para um voo, porém desconfiou dos passageiros. Quando eles já estavam no ar, ele foi rendido pelos bandidos e recebeu ordens para que fosse até o complexo penitenciário, que fica ao lado do 14º BPM (Bangu). Lá ele se arriscou e realizou uma manobra que evitou que os criminosos conseguissem libertar os presos.

Depois da manobra arriscada do piloto, os criminosos entraram em briga corporal com Adonis, fazendo o helicóptero quase cair no Batalhão da PM de Bangu. Com medo da queda, a dupla ordenou que o piloto voasse até Niterói, onde eles desembarcaram e fugiram para a região do Caramujo.

Segundo as investigações, o preso que eles foram resgatar é o chefe do tráfico do morro do Sabão, no Centro de Niterói, apelidado de Cabeça.