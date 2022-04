Criminosos rendem motorista e roubam carro em Itaipuaçu

Um homem teve seu carro roubado no bairro Jardim Central, em Itaipuaçu, distrito do município de Maricá, na Região metropolitana do Rio, na noite dessa terça-feira (29). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento de tensão.

As imagens denunciam o momento em que o veículo da vítima é cercado por um carro preto do qual saem dois criminosos, um dos quais armado. Um terceiro criminoso permanece no veículo enquanto os outros rendem a vítima, tomam seu carro e os três empreendem fuga.

O registro da ocorrência foi realizado na 81ª DP (Maricá). Policiais do 12ºBPM (Centro de Niterói) verificam o caso. Até então, os criminosos não foram encontrados.