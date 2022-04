Mototaxista é baledo enquanto trabalhava em Santa Catarina,SG

Um rapaz, de 26 anos, deu entrada no Pronto Socorro Central Doutor Armando Gomes de Sá Couto, no Zé Garoto, após ser baleado enquanto trabalhava como mototaxista no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (30).

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados quando a vítima já estava no Pronto Socorro. Lá, eles descobriram que a vítima estava trabalhando quando foi atingida por disparos que acertaram o pescoço e o antebraço direito dela. O rapaz não corre risco de vida.

O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá). Ninguém foi preso.