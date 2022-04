Homem é preso após roubar ônibus no Fonseca, veja o vídeo!

Um homem foi preso por agentes da Operação Segurança Presente Niterói, nesta manhã de quarta-feira (30), após assaltar passageiros de um ônibus na Alameda São Boaventura, em Niterói. O acusado foi detido em flagrante.

Segundo informações, o homem entrou no coletivo e chegou a apontar uma arma para os passageiros. O criminoso ainda atirou dentro do coletivo, assustando ainda mais as vítimas. Ele intimidou as vítimas e pediu que elas dessem os pertences para ele. O criminoso ainda coagiu um rapaz que estava como passageiro do coletivo a recolher os itens roubados. Depois de recolhidos, os produtos do roubo foram colocados em uma bolsa que estava com o suspeito.

Quando o acusado desceu do ônibus com os itens roubados, as vítimas abriram as janelas do coletivo e gritaram que estava ocorrendo um assalto. Com a ajuda do 12° BPM (Niterói), os policiais do Segurança Presente conseguiram realizar um cerco e detiveram o acusado, que tentou fugir. Com ele, foi apreendida uma arma, além de dois celulares e um boné. Os outros itens segue sendo procurados para serem devolvidos às vítimas, já que a bolsa onde o criminoso colocou os pertences roubados arrebentou quando ele tentou fugir dos militares e, com isso, foi perdida.

O caso foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca) e, em seguida, para a 76ª DP (Centro), onde o criminoso está detido e as vítimas sendo ouvidas. O ônibus onde o crime ocorreu foi o da linha Santa Izabel X Candelária, da viação Fagundes.Segundo os agentes, esta não foi a primeira vez que o suspeito realiza roubos pela região.