Com perseguição e troca de tiros, 'São Gonçalo Presente' recupera carro roubado

Agentes do sistema de Segurança Pública 'São Gonçalo Presente' recuperaram um carro roubado na Rua Pio Borges, no Barro Vermelho, em SG, na tarde desta terça-feira (8). Durante a ação, houve perseguição, onde os criminosos trocaram tiros com a PM. Ninguém foi preso.

Policiais militares do programa de segurança foram informados por um motoboy sobre um roubo de veículo. Logo, os agentes localizaram o carro com indivíduos dentro. Na perseguição, houve troca de tiros entre os bandidos e a polícia.

Os ocupantes abandonaram o veículo às pressas e conseguiram escapar pelo interior da comunidade da Coréia, no Pita, em São Gonçalo. O carro foi recuperado e devolvido ao verdadeiro proprietário. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).