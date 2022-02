Polícia Militar prende no Rio 'Globão', foragido da Justiça (vídeo)

Policiais Militares prenderam na tarde desta terça-feira (8), na Rua Bento Cardoso, na Penha Circular, na Zona Norte do Rio, o acusado foragido da Justiça Tiago da Silva Paiva, mais conhecido pelo apelido de Globão, de 38 anos.

Policiais do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade (GTPP II), adotando medidas preventivas e seguindo as diretrizes do Comando da 4ª UPP, a fim de intensificar o patrulhamento e reduzir os índices de criminalidade na região, receberam a informação da localização do criminoso, e após encontrá-lo em atitude suspeita e não constatar nada ilícito, consultaram o Núcleo de Inteligência da unidade. Foi verificado que contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto, pendente de cumprimento.

Diante dos fatos os policiais procederam para 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde foi confirmado os Mandados de Prisão, sendo um expedido pela Vara Criminal da Comarca de Queimados, número 0009239-60.2016.8.19.0067.01.0003-14, pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14 - Lei 10.826/03) e outro pela Vara Única da Comarca de Piraí, número 0000062-13.2017.8.19.0043.01.0014-18, pelo crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP), INCISO II E Associação Criminosa - Art.288 do Código Penal (Redação Dada Pela Lei 12.850 de 2013).

Em sua ficha criminal constam seis anotações por: 1 – 3 ANOTAÇÕES POR FURTO, ART. 155 § 4º; 2 – 1 ANOTAÇÃO POR ROUBO, ART. 157 § 2º; 3 – 1 ANOTAÇÃO POR FORMAÇÃO DE QUADRILHA, ART 288 e 4 – 1 ANOTAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ART 14 (Lei 10.826/03).

Na distrital, também foram tomadas todas as medidas cabíveis, pertinente ao caso. O preso foi conduzido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

