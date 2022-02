Corpo encontrado com sinais de tortura em Santa Catarina, SG

Policiais civis vão investigar a morte de um homem, encontrado com sinais de tortura, na manhã desta terça-feira (8), em uma rua próxima à comunidade Mineirinho, no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados por moradores para uma ocorrência envolvendo encontro de cadáver. No local, os militares confirmaram o caso, isolaram o local e acionaram a equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Ainda segundo a PM, a vítima estava com as mãos amarradas e perfurações de tiros e não foi reconhecida por moradores da região. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. O caso segue em investigação na DHNSG.