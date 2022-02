Traficantes da 'Alma' são presos com pistola e radinho pela PM

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (8), na Estrada do Coelho, em São Gonçalo. Durante a ação, os agentes apreenderam uma arma e um rádio transmissor.

De acordo com informações do batalhão de São Gonçalo, uma equipe realizava patrulhamento pela região, quando percebeu que a dupla apresentou um comportamento suspeito no momento em que a viatura passava pelo local. A equipe policial decidiu fazer a abordagem e, durante a revista, relataram ter encontrado uma pistola calibre 380 com oito munições, com um dos suspeitos, enquanto o outro estava com um aparelho de rádio transmissor.

Ainda segundo os policiais, os materiais estavam escondidos por baixo das camisas dos acusados. Após a prisão, os agentes relataram que os suspeitos admitiram fazer parte do tráfico de drogas da comunidade da Alma e que estavam "saindo do plantão". Os militares também afirmaram que foram atacados a tiros por criminosos quando estavam deixando a comunidade, dando início a um breve confronto.

Apesar da troca de tiros, não houve registro de novas prisões ou feridos. O material apreendido e os suspeitos presos foram encaminhados à 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.