Acidente entre dois ônibus deixa mais de 15 feridos em São Gonçalo

17 pessoas tiveram ferimentos leves no acidente - Foto: Divulgação

Um acidente entre dois ônibus, na tarde desta terça-feira (25), deixou 17 feridos na Rua Doutor Nilo Peçanha, no Centro de São Gonçalo. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiro e ninguém se feriu gravemente.

O acidente aconteceu entre dois ônibus da linha 408M. Dos 17 feridos, sete foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Os outros 10 seguiram para o Pronto Socorro da cidade. De acordo com os bombeiros, todos os feridos foram classificados com bandeira verde, quando não há gravidade.

Por conta do acidente, a via ficou com diversos estilhaços de vidro e partes de lataria dos coletivos e precisou ficar interditada até a limpeza.