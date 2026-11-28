O cinema gonçalense ganha mais um importante espaço de exibição com a chegada do longa-metragem Proteção ao Sesc São Gonçalo, neste sábado (28), às 16h, durante a programação da IX Mostra Sesc de Cinema.

A sessão representa mais um capítulo da trajetória de circulação da produção, que vem conquistando espaço em festivais, mostras e importantes equipamentos culturais, levando ao público uma narrativa que atravessa questões como racismo, ancestralidade, identidade, memória e resistência.

Dirigido por Alberto Sena e produzido pela Coletivo Ponte Cultural Produções, Proteção é uma obra independente construída ao longo de sete anos, marcada pela persistência, pela colaboração e pelo envolvimento de profissionais do audiovisual, em sua maioria negros e oriundos da região metropolitana do Rio de Janeiro.

Aproximadamente 90% da equipe é composta por profissionais negros, reforçando o compromisso da produção com o protagonismo negro também nos bastidores do cinema.

A trajetória do filme teve início muito antes de sua chegada às telas. Com roteiro desenvolvido em 2018 e filmagens iniciadas em 2019, a produção enfrentou interrupções provocadas pela pandemia de Covid-19, retomando os trabalhos em 2021 e concluindo sua realização posteriormente. Sem financiamento inicial, o projeto foi viabilizado por meio de parcerias, esforços coletivos e do comprometimento de uma equipe que acreditou na força da história.

Para o diretor Alberto Sena, que construiu sua trajetória cultural em São Gonçalo, o filme representa a possibilidade de utilizar o audiovisual como instrumento de preservação da memória, valorização da identidade e construção de novas perspectivas. A obra também reafirma a importância de contar histórias protagonizadas por pessoas negras, capazes de provocar reflexões sobre a sociedade, suas contradições e as relações humanas.

O produtor executivo Marcos Moura destaca o caráter coletivo da realização e a importância de proporcionar oportunidades para profissionais que, em muitos casos, estavam vivenciando sua primeira experiência em um longa-metragem. Mais do que uma produção cinematográfica, Proteção tornou-se um espaço de aprendizado, troca de conhecimentos e fortalecimento de profissionais da região, demonstrando a capacidade de realização do audiovisual independente produzido nas periferias.

Protagonizado por Rei Black, o longa também conta com Luana Arah em um dos papéis centrais. A atriz ressalta a importância de narrativas que não apenas garantam a presença de pessoas negras nas telas, mas que lhes permitam ocupar posições de protagonismo, com personagens complexos, histórias próprias e participação efetiva na construção do audiovisual brasileiro. Para ela, representatividade também significa oportunidade, valorização profissional e acesso aos espaços de produção e circulação.

Na trama, Tarik (Rei Black), um biomédico, retorna ao Brasil após a morte dos pais. Ao tentar salvar a vida de um antigo amigo, coloca sua carreira em risco e acaba envolvido em uma guerra inesperada, para a qual não está preparado. Entre conflitos, escolhas e descobertas, a narrativa estabelece conexões com questões sociais contemporâneas e provoca reflexões sobre ética, lealdade, racismo, ancestralidade e sobrevivência.

Uma trajetória que ultrapassa fronteiras

Desde sua estreia, Proteção vem ampliando sua presença no circuito audiovisual. A produção integrou a programação da 18ª edição do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, com estreia no tradicional Cine Odeon, no Rio de Janeiro, e também participou do Festival Inside Nollywood, na Nigéria, ampliando sua circulação internacional.

No Brasil, o filme também marcou presença na Feira Preta, importante evento de valorização da cultura negra e da economia criativa, além de integrar programações e sessões em espaços como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sua trajetória inclui ainda a participação em iniciativas dedicadas ao cinema independente, à produção audiovisual negra e à valorização das narrativas periféricas. A circulação de Proteção também passou por outros importantes espaços de difusão do cinema independente. Em julho de 2026, o longa integrou a programação do Festival Visões Periféricas, com sessão no Cine Jardim, no Jardim Suspenso do Valongo, no Rio de Janeiro. Em agosto, chegou ao tradicional Cine Bijou, em São Paulo, durante a Mostra da Diversidade.

Em outubro, a produção participou da 6ª Mostra do Filme Marginal, com exibição no Cinema Nosso, na Lapa, Rio de Janeiro. O filme também integra a programação da IX Mostra Sesc de Cinema – Panorama Rio de Janeiro, com sessões em diferentes unidades do Sesc no estado, incluindo Tijuca, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, além das sessões previstas em Copacabana, Centro Cultural Sesc Quitandinha, Teresópolis e São Gonçalo.

No circuito internacional, Proteção também chegou à Colômbia, integrando a programação do FICCA Kunta Kinte – Festival Internacional de Cinema da Comunidade Afro, em Medellín. A participação no festival fortalece o diálogo da produção com iniciativas audiovisuais afro-diaspóricas da América Latina e amplia a presença do cinema negro brasileiro em espaços internacionais de valorização da identidade, da ancestralidade e da cultura afrodescendente.

A chegada à IX Mostra Sesc de Cinema fortalece esse percurso e amplia o encontro da obra com diferentes públicos, especialmente em São Gonçalo, território diretamente ligado à origem e à trajetória de parte significativa de seus realizadores.

Para a equipe, cada nova exibição representa a oportunidade de ampliar o debate e aproximar o público de histórias que nem sempre encontram espaço no circuito comercial. Proteção é um filme de protagonismo negro, mas que se dirige a toda a sociedade, convidando espectadores de diferentes origens e experiências a reconhecerem questões que atravessam nossa formação social.

Mais do que contar uma história, o longa reafirma a potência do cinema independente, da produção cultural periférica e da capacidade de profissionais negros de criar, realizar e ocupar espaços no audiovisual brasileiro.

SERVIÇO

Exibição do longa-metragem PROTEÇÃO

Evento: IX Mostra Sesc de Cinema – Panorama Rio de Janeiro

Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)

Horário: 16h

Local: Sesc São Gonçalo – RJ

Direção: Alberto Sena

Produção: Coletivo Ponte Cultural Produções

Protagonistas: Rei Black e Luana Arah

Classificação indicativa: 14 anos