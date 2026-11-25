Para esta quarta, o INMET emitiu alerta de perigo, válido até as 23h59, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia - Foto: Layla Mussi

Para esta quarta, o INMET emitiu alerta de perigo, válido até as 23h59, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia - Foto: Layla Mussi

Moradores de São Gonçalo, Niterói, Maricá e Itaboraí devem ficar atentos à previsão de temporais nas próximas horas. Os quatro municípios estão incluídos nos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que apontam risco de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo nesta quarta-feira (25) e quinta-feira (26).

Para esta quarta, o INMET emitiu alerta de perigo, válido até as 23h59, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. As rajadas de vento podem variar entre 60 e 100 km/h. O aviso também aponta possibilidade de granizo e riscos de alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e danos em plantações. Os mesmos parâmetros constam no aviso divulgado para quinta-feira.

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A previsão do Climatempo reforça a preocupação com a Região Metropolitana do Rio. A passagem de uma frente fria, em contato com a massa de ar quente e úmido que predomina no estado, deve intensificar as instabilidades. As pancadas de chuva tendem a ganhar força a partir da tarde desta quarta, por volta das 15h e podem se estender durante a quinta-feira, quando a previsão indica chuva mais abrangente e volumosa.

De acordo com o serviço de meteorologia, os acumulados podem chegar a 200 milímetros em partes da Região Metropolitana, além de áreas do Sul e do Norte Fluminense. O volume representa um risco de transtornos, principalmente em pontos com histórico de alagamentos e problemas de drenagem.

Como se proteger durante os temporais

A orientação é evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de chuva intensa e redobrar a atenção no trânsito. Motoristas não devem tentar atravessar ruas alagadas, enquanto pedestres devem evitar caminhar por áreas inundadas, devido ao risco de correnteza, buracos e objetos encobertos pela água.

Durante tempestades com raios, a recomendação é não permanecer em locais abertos, nem procurar abrigo debaixo de árvores ou estruturas metálicas. Também é importante manter distância de rios, córregos e áreas sujeitas a alagamentos.

Em caso de ventania, evite estacionar veículos próximos a árvores, placas e estruturas que possam cair. Se houver queda de árvores ou fios, não se aproxime do local.