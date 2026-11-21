Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo preparou uma programação especial de workshops gratuitos para marcar o encerramento das atividades de 2026 do projeto CRIA SG. Entre os dias 24 de novembro e 18 de dezembro, o público poderá participar de oficinas que reúnem diferentes linguagens artísticas e incentivando a criatividade.

Ao todo, estão previstos 16 encontros, distribuídos em quatro modalidades: Teatro-Dança, Teatro Musical, Contação de Histórias e Musicalização. As atividades serão conduzidas por professores do CRIA SG e acontecerão no Teatro Municipal e no Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão, em diferentes dias e horários.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população à formação artística e proporcionar experiências que integram diferentes áreas da cultura. A programação também prevê atividades em escolas da Rede Municipal de Ensino, organizações não governamentais e instituições parceiras, ampliando o acesso à formação artística e fortalecendo a relação entre cultura, educação e território.

É importante destacar que as oficinas são gratuitas, em formato aberto. As inscrições serão feitas presencialmente na hora das oficinas. Mais Informações na Secretaria de Turismo e Cultura, localizada na Av. Presidente Kennedy, 721, 2º andar, Estrela do Norte ou pelo email: projetocriasg@gmail.com.

WORKSHOPS:

Teatro-Dança — A Escrita do Gesto: Corpo, Voz e Ação (Professoras: Rosite Val e Carinner Souza)

Uma experiência de criação e experimentação que aproxima teatro e dança, explorando o corpo como instrumento de comunicação, expressão e construção de narrativas. Por meio de jogos teatrais, improvisações, movimentos e exercícios vocais, os participantes desenvolvem consciência corporal, criatividade, escuta e presença cênica.

-Data: 26/11 - Horário: 13h30 às 16h - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: Contato Improvisação

-Data: 02/12 - Horário: 13h30 às 16h - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: Teatro-Dança

-Data: 08/12 - Horário: 17h às 19h30 - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: A Escrita do Gesto

-Data: 16/12 - Horário: 14h às 16h30 - Local: Lavourão - Conteúdo: Corpo, Voz, Ação

Teatro Musical — Anos 80, 90 e 2000 (Professores: Brayan Estarneck, Lucas Martins, Lucas Menezes e Rayanne Rodrigues)

Uma imersão no universo dos musicais que marcaram diferentes gerações, integrando interpretação teatral, dança, expressão corporal e musicalidade. Inspirados em clássicos do cinema e do teatro musical, os participantes experimentam a criação de personagens, improvisações e sequências coreográficas, construindo coletivamente uma cena musical ao final de cada encontro.

As quatro edições são independentes, permitindo que novos participantes ingressem em qualquer data, sem necessidade de frequentar as anteriores.

-Data: 24/11 - Horário: 10h às 12h30 - Local: Lavourão - Conteúdo: Grease – Nos Tempos da Brilhantina

-Data: 01/12 - Horário: 14h às 16h30 - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: Flashdance / Hairspray

-Data: 08/12 - Horário: 10h às 12h30 - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: High School Musical

-Data: 15/12 - Horário: 14h às 16h30 - Local: Lavourão - Conteúdo: Mudança de Hábito

Entre Cenas e Canções — Contação de Histórias e Musicalização (Professoras: Fabiana do Vale e Shana Magalhães)

Uma oficina que integra literatura oral, música e teatro para explorar diferentes maneiras de contar e cantar histórias. A partir de exercícios de expressão vocal e corporal, interpretação, cantigas e criação de personagens, os participantes descobrem recursos para transformar narrativas em experiências artísticas, estimulando a imaginação, a memória e a conexão entre gerações.

-Data: 24/11 - Horário: 14h às 16h30 - Local: Lavourão - Conteúdo: A magia de contar e cantar histórias: voz, corpo e emoção

-Data: 02/12 - Horário: 09h às 11h30 - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: Histórias que cantam: a música como ferramenta narrativa

-Data: 08/12 - Horário: 14h às 16h30 - Local: Teatro Municipal - Conteúdo: Dando vida à imaginação: personagens, vozes e fantoches

-Data: 16/12 - Horário: 10h às 12h30 - Local: Lavourão - Conteúdo: Do imaginário à cena, criando histórias com teatro e música

Performance Vocal e de Palco para Locutores (Professores propostos: Guararema Matos, Shana Magalhães e Lucas Martins)

Workshop voltado ao desenvolvimento da comunicação oral e da presença diante do público, integrando técnicas de locução profissional e interpretação teatral. A proposta trabalha respiração, dicção, entonação, ritmo, modulação vocal e expressão cênica, ampliando a capacidade de transmitir mensagens com clareza, emoção e intencionalidade.

-Data: 27/11 - Horário: 10h às 13h - Local: Lavourão

-Data: 30/11 - Horário: 13h às 16h - Local: Teatro Municipal

-Data: 07/12 - Horário: a partir das 17h - Local: Lavourão

-Data: 18/12 - Horário: 14h às 17h - Local: Lavourão