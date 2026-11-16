SG PREVI promove encontro para orientar servidores sobre regras previdenciárias em São Gonçalo

A iniciativa tem como objetivo esclarecer dúvidas, orientar e instruir os servidores sobre os direitos, deveres e normas que envolvem o sistema previdenciário municipal - Foto: Divulgação

A iniciativa tem como objetivo esclarecer dúvidas, orientar e instruir os servidores sobre os direitos, deveres e normas que envolvem o sistema previdenciário municipal - Foto: Divulgação

O Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo (SG PREVI) realizará, nesta quarta-feira (18), às 10h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, um encontro voltado à orientação dos servidores efetivos da Prefeitura de São Gonçalo sobre as regras previdenciárias e o Regime de Previdência Complementar.

A iniciativa tem como objetivo esclarecer dúvidas, orientar e instruir os servidores sobre os direitos, deveres e normas que envolvem o sistema previdenciário municipal, contribuindo para que os profissionais tenham mais conhecimento sobre as regras que impactam sua vida funcional e futura aposentadoria.

O SG PREVI é responsável por gerir o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos, aposentados e pensionistas da Prefeitura de São Gonçalo.O encontro faz parte das ações do SGPREVI+vida, programa desenvolvido pelo instituto para aproximar os servidores do órgão e trazer benefícios aos beneficiários e segurados.