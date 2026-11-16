DER-RJ amplia serviços de conservação em rodovias que passam por São Gonçalo

O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) ampliou para 42 o número de rodovias estaduais com serviços de conservação em andamento. Entre as estradas abrangidas estão a RJ-104 e a RJ-106, que passam por São Gonçalo e recebem intervenções para melhorar as condições de tráfego e segurança.

Na RJ-104, os trabalhos de recuperação do pavimento foram ampliados para novos trechos. Já na RJ-106, na altura de São Gonçalo e Maricá, as equipes realizam serviços de recuperação da sinalização, com pintura de faixas e substituição de placas, além de roçada da vegetação.

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De acordo com o DER-RJ, somente na última semana foram iniciadas frentes de trabalho em nove rodovias estaduais. Quatro receberam reparos no asfalto: RJ-138, em Araruama; RJ-143, entre Valença e Conservatória; RJ-159, entre Floriano e Quatis; e RJ-228, entre Vila Nova de Campos e Murundu, em Campos dos Goytacazes.

Outras duas estradas receberam serviços de revestimento primário, utilizado para melhorar as condições de tráfego em vias sem pavimentação. São elas a RJ-202 e a RJ-204, no Norte e Noroeste Fluminense. Na RJ-123, em Secretário, distrito de Petrópolis, máquinas fizeram o nivelamento do solo.

As intervenções também incluíram a recuperação de uma ponte na RJ-146, na localidade de Macapá, em São Fidélis, e a remoção de barreiras na RJ-222, na região do Taquaral, em Cambuci.

Além dos serviços de conservação, o departamento informou o início de três obras: implantação de pavimento e drenagem na RJ-194, entre Cambuci e a localidade de Três Irmãos, e contenção de encostas na RJ-172, em São Sebastião do Alto, e na RJ-155, em Lídice, distrito de Rio Claro.

Segundo o órgão, outras 14 rodovias tiveram os serviços de recuperação do pavimento ampliados para novos trechos. Entre elas estão a RJ-125, entre Miguel Pereira e Paty do Alferes; a RJ-142, entre Casimiro de Abreu e a Ponte Santa Luzia; e a RJ-158, entre Campos dos Goytacazes e São Fidélis.

As ações foram intensificadas após as chuvas frequentes registradas nos últimos dois meses. O objetivo, segundo o DER-RJ, é recuperar trechos danificados, melhorar a drenagem, desobstruir pistas e reforçar a sinalização.

A presidente do departamento, coronel Gabryela Dantas, afirmou que os trabalhos buscam recuperar serviços de conservação que, segundo ela, ficaram paralisados por um longo período.

“Apesar das chuvas, que atrasam o trabalho de nossas equipes, os serviços de manutenção e recuperação das rodovias estaduais, que ficaram parados por muito tempo, estão novamente sendo executados em grande número de estradas. Queremos avançar o máximo possível até o início do verão, quando começam as férias escolares e aumenta o tráfego nas rodovias, para proporcionar mais conforto e segurança para todos”, declarou.

As 33 estradas que já tinham começado a receber os reparos no pavimento nas últimas semanas são: RJ-093, RJ-102, RJ-104, RJ-106, RJ-116, RJ-121, RJ-125, RJ-127, RJ-130, RJ-142, RJ-145, RJ-150, RJ-152, RJ-155, RJ-157, RJ-158, RJ-160, RJ-162, RJ-163, RJ-172, RJ-182, RJ-186, RJ-188, RJ-192, RJ-194, RJ-198, RJ-200, RJ-210, RJ-214, RJ-218, RJ-230 e RJ-234.