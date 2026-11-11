Casa das Artes recebe exposição “Sementes Criativas”, do artista Higor Rocha

A Casa das Artes, em São Gonçalo, recebe, a partir desta sexta-feira (13), a exposição “Sementes Criativas”, do artista Higor Rocha. A abertura será realizada às 18h, e a mostra ficará disponível para visitação até o dia 19 de dezembro, com entrada gratuita.

Inspirada nas memórias da infância do artista em São Gonçalo, a exposição reúne trabalhos que exploram o brincar livre, a cultura popular, a geometria, os grafismos indígenas e a relação entre arte e natureza. A proposta é convidar o público a redescobrir a criatividade presente nas pequenas experiências do cotidiano e a fortalecer os vínculos com o meio ambiente.

Carioca, nascido no Rio de Janeiro e criado em São Gonçalo, Higor Rocha leva para suas produções referências das brincadeiras e descobertas vividas durante a infância nos bairros do Jockey e do Arsenal. Atualmente, desenvolve seu trabalho na Região dos Lagos, utilizando materiais naturais e reaproveitados, como tintas de terra, bambu e madeira.

Além da produção artística, o artista idealizou o projeto Sementes Criativas, que promove oficinas artísticas e ambientais para crianças e jovens. A iniciativa busca estimular a imaginação, incentivar o trabalho manual e ampliar o contato com a natureza, oferecendo alternativas criativas ao excesso de tempo diante das telas.

A exposição propõe uma reflexão sobre a importância da criatividade, da valorização das experiências ao ar livre e do cuidado com todas as formas de vida. Por meio de elementos da natureza e referências afetivas, as obras mostram como experiências simples podem despertar novos olhares e inspirar transformações.

Serviço:

Abertura: 13 de novembro, às 18h

Período de visitação: Até 19 de dezembro (terça a sexta-feira, das 10h às 18h; sábados, das 10h às 16h)

Entrada: gratuita