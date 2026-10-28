População participa de ação extramuros na Ceasa do Colubandê, em São Gonçalo

A ação extramuros tem o objetivo de incentivar e ampliar o acesso à vacinação e aos demais serviços - Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

A ação extramuros tem o objetivo de incentivar e ampliar o acesso à vacinação e aos demais serviços - Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Trabalhadores, clientes e população em geral da Ceasa, no Colubandê, puderam aproveitar uma ação conjunta das secretarias municipais de Saúde e Defesa Civil e de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo nesta quarta-feira (28). As equipes ofereceram vacinação de diferentes imunizantes e oportunidades de emprego através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Daniel Lima de Britto, de 92 anos, ficou sabendo da ação pela esposa e foi ao local para atualizar a Caderneta de Vacinação. Ele se vacinou contra a covid-19 e hepatite e foi orientado a buscar outras vacinas na Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê, que fica próxima de sua residência.

“Ela falou para eu vir e eu botei a vacinação em dia. Eu não sabia que estava tão atrasado assim. Eu não gosto. Eu gosto de manter a vacinação em dia. Agora, vou procurar a clínica para tomar as três doses da antitetânica e as outras duas da hepatite quando estiver na data certa. A menina anotou as que estão faltando e as datas”, explicou Daniel.

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Ângela dos Santos Souza, 49, foi atrás de uma oportunidade de emprego. “Estou procurando emprego de carteira assinada há muito tempo. Há mais de cinco anos, estou trabalhando como ajudante de camelô e não tenho nenhuma segurança fazendo bicos. Com a minha idade, tem muito lugar que não dá oportunidade. E a gente também precisa trabalhar. Tenho experiência comprovada em vários cargos. Fui encaminhada para a entrevista hoje e quero muito conseguir essa vaga”, disse.

A atualização da caderneta de vacinação pode ser feita em qualquer sala de vacinação durante todo o ano | Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

A ação extramuros tem o objetivo de incentivar e ampliar o acesso à vacinação e aos demais serviços. A atualização da caderneta de vacinação pode ser feita em qualquer sala de vacinação durante todo o ano. A Secretaria de Saúde oferece mais de 70 pontos de vacinação distribuídos pelos bairros. A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 13h, exceto feriados e pontos facultativos.