São Gonçalo oferece 58 vagas de emprego em mais uma edição do Oportunidades

No evento, o currículo dos candidatos é avaliado e, caso o perfil se encaixe na vaga, eles são encaminhados para o processo seletivo das empresas - Foto: Divulgação

No evento, o currículo dos candidatos é avaliado e, caso o perfil se encaixe na vaga, eles são encaminhados para o processo seletivo das empresas - Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), irá oferecer 58 vagas de emprego em mais uma edição do Programa Oportunidades. O evento acontecerá nesta sexta-feira (16), das 10h30 às 16h, no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping.

O evento integra as ações de promoção da empregabilidade, qualificação profissional e aproximação entre trabalhadores, empresas e instituições parceiras, contribuindo para a política municipal de desenvolvimento econômico e geração de oportunidades.

No evento, o currículo dos candidatos é avaliado e, caso o perfil se encaixe na vaga, eles são encaminhados para o processo seletivo das empresas. Do contrário, o currículo do interessado é incluído no sistema e ele poderá ser chamado para futuras oportunidades.

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As principais vagas desta edição são:

30 vagas de atendente de lojas: aceita primeiro emprego, para pessoas de ambos os sexos, com ensino médio completo e idade entre 18 a 40 anos;

12 vagas para auxiliar de limpeza: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada, ensino fundamental completo e idade entre 25 a 55 anos;

10 vagas para cabista: não exige experiência, para pessoas do sexo masculino, com ensino médio completo, idade de 20 a 50 anos e habilitação na categoria B;

4 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo: não exige experiência, para pessoas de ambos os sexos, com ensino médio completo e idade entre 20 a 50 anos;

2 vagas de montador e instalador de acessórios: para pessoas do sexo masculino, com experiência com manutenção e uso de furadeira, ensino médio completo, idade entre 25 a 50 anos e habilitação na categoria A ou AB.

Além dessas oportunidades, o evento contará com outras vagas de emprego, ampliando as possibilidades de participação de trabalhadores com diferentes perfis profissionais.

Serviço:

Programa Oportunidades

Data: Dia 16 de outubro, das 10h30 às 16h

Local: O Espaço Mais Conhecimento fica localizado na loja 269, no 2º andar (em frente aos Correios) do Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 425, Centro, São Gonçalo.