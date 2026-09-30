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São Gonçalo faz capacitação para merendeiros da rede municipal de ensino

Município dá orientação para novas resoluções sobre alimentação escolar

relogio min de leitura | Redação
A iniciativa visa atualizar os manipuladores de merenda em relação à novas resoluções sobre alimentação escolar e o que muda no preparo da comida na escola, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
A iniciativa visa atualizar os manipuladores de merenda em relação à novas resoluções sobre alimentação escolar e o que muda no preparo da comida na escola, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) -

A Secretaria de Educação, por meio da Subsecretaria de Alimentação Escolar da Prefeitura de São Gonçalo, realizou, nesta quarta-feira (30), uma capacitação voltada para os merendeiros da rede municipal. A iniciativa visa atualizar os manipuladores de merenda em relação à novas resoluções sobre alimentação escolar e o que muda no preparo da comida na escola, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

“Mudou o percentual de compra da Agricultura Familiar. A partir do próximo ano, os merendeiros receberão mais gêneros. Também a partir do próximo ano não teremos mais suco concentrado, será feito apenas da fruta ou da polpa. Além disso, o percentual de alimentos ultraprocessados passou de 15% para 10% e alimentos in natura aumentou de 80% para 85%”, disse a nutricionista da Secretaria de Educação, Bruna Messias.

Imagem ilustrativa da imagem São Gonçalo faz capacitação para merendeiros da rede municipal de ensino

A merendeira da Escola Municipal Mário Quintana, no Engenho Pequeno, Cibele Baeza, conta que nos seus mais de 20 anos de profissão, a alimentação escolar melhorou muito. Ela destacou que iniciativas como esta capacitação são necessárias para tirar dúvidas.

“Eu achei a capacitação bem esclarecedora, principalmente a questão dos ultraprocessados, o fato de não poder usar com frequência. A alimentação escolar melhorou muito, agora recebemos frutas, gêneros da Agricultura Familiar, coisas que não recebíamos com frequência antes”, afirmou.

Tags:

agricultura familiar Alimentação Escolar Capacitação Merendeiros Nutrição Escolar Programa Nacional de Alimentação Escolar Redução de Ultraprocessados

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