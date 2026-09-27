Previsão do tempo: São Gonçalo terá mudança no tempo nos próximos dias; confira

Praia das Pedrinhas, São Gonçalo | Calor será acompanhado por variações nas condições do tempo ao longo dos próximos dias - Foto: Layla Mussi/Arquivo OSG

Praia das Pedrinhas, São Gonçalo | Calor será acompanhado por variações nas condições do tempo ao longo dos próximos dias - Foto: Layla Mussi/Arquivo OSG

A chegada da primeira onda de calor da primavera coloca áreas do Sudeste em atenção a partir deste fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno começou a se estabelecer a partir de ontem (26) e deve provocar temperaturas acima da média em diferentes áreas da região.

Em São Gonçalo, no entanto, a previsão indica que o calor será acompanhado por variações nas condições do tempo ao longo dos próximos dias. Dados do Climatempo apontam temperatura mínima de 22°C e máxima de 26°C neste domingo (27), com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva.

A sensação térmica pode chegar a 27°C, enquanto a umidade relativa do ar deve variar entre 79% e 97%. Os ventos devem soprar de sudoeste, com velocidade média de 6 km/h e rajadas de até 23 km/h.

O cenário muda gradualmente a partir do início da semana. Nestaa segunda-feira (28), São Gonçalo deve permanecer com sol entre muitas nuvens, com temperaturas entre 22°C e 26°C. Já na terça-feira (29), a máxima sobe para 30°C, embora o céu permaneça com muitas nuvens e algumas aberturas de sol.

O calor deve aumentar ainda mais na quarta-feira (30), quando os termômetros podem chegar aos 32°C, com mínima de 23°C. A previsão indica sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado.

A partir de quinta-feira (1º), porém, a tendência é de mudança nas condições meteorológicas. São esperadas pancadas de chuva e trovoadas, com máxima de 28°C. Na sexta-feira (2), a previsão aponta chuva durante boa parte do dia, com temperaturas entre 20°C e 23°C.

O fim de semana seguinte deve ser ainda mais instável. Para sábado (3), há previsão de chuva e trovoadas, com possibilidade de temporal à tarde e acumulado estimado de 14,8 milímetros. A máxima prevista é de 21°C.

O Inmet explica que uma onda de calor é caracterizada por um período prolongado de temperaturas significativamente acima da média histórica de uma determinada região. Para a classificação do fenômeno, são consideradas máximas pelo menos 5°C acima da média durante cinco dias consecutivos em uma localidade.

Atenção ao calor

Mesmo que São Gonçalo não esteja entre as localidades com previsão das temperaturas extremas superiores a 40°C citadas pelo Inmet, o município está inserido em uma região do Sudeste afetada pelo episódio de temperaturas elevadas. O instituto recomenda acompanhar as atualizações da previsão, especialmente durante os períodos de maior aquecimento.