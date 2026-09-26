São Gonçalo realiza baile especial com alunos de projeto esportivo

O evento ocorreu no Clube Mauá e celebrou o aniversário da cidade, que completou 136 anos de emancipação político-administrativa - Foto: Divulgação

O evento ocorreu no Clube Mauá e celebrou o aniversário da cidade, que completou 136 anos de emancipação político-administrativa - Foto: Divulgação

Na noite desta sexta-feira (25), aconteceu o terceiro ‘Baile da Cidade’ com os alunos do projeto Qualidade de Vida e Longevidade, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo. O evento ocorreu no Clube Mauá e celebrou o aniversário da cidade, que completou 136 anos de emancipação político-administrativa na última terça-feira (22).

O intuito do baile, que já está em sua terceira edição, é proporcionar um momento de alegria aos alunos do projeto esportivo, promovendo a autoestima, a cultura e a valorização dos vínculos entre os participantes.

Durante o evento, centenas de alunos aproveitaram o baile, confraternizaram e dançaram juntos ao som de diversas músicas com a Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob regência do maestro Paulo Guarany.

“Esse baile é maravilhoso para o projeto. Os alunos estão sempre animados para curtir e colocar em prática os movimentos que eles aprendem nas aulas. É terceira vez que organizamos esse encontro, e aqui eles interagem muito mais, se divertem, e trabalham a saúde física e mental com muita leveza”, destacou a coordenadora do projeto, Elaine Bartolomeu.

O Qualidade de Vida e Longevidade é um projeto gratuito voltado a pessoas com mais de 18 anos, especialmente quem já está na terceira idade. Desde sua criação, mais de 1200 gonçalenses já participaram das modalidades, que incluem dança de salão, ginástica, zumba, ritmos e tai chi chuan.

É preciso obter recomendação médica para participar das aulas oferecidas pelo projeto. Para saber mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo número (21) 3583-0537.