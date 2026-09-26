Agenda cultural OSG: confira os eventos do fim de semana em São Gonçalo e região

O fim de semana chega com uma programação cultural diversificada para quem quer aproveitar os próximos dias de sol. Na agenda, espetáculos teatrais, mostra de dança solidária, samba, festival geek, cinema, atividades em museus e um grande concurso de bandas e fanfarras.

Confira alguns dos destaques:

São Gonçalo

“O Rei Leão” chega ao Teatro Municipal

O clássico O Rei Leão ganha uma montagem no Teatro Municipal George Savalla Gomes neste sábado (26), às 17h. O espetáculo acompanha a trajetória de Simba, herdeiro da Savana que precisa enfrentar o tio Scar e recuperar o reino de sua família.

A apresentação tem classificação livre. Os ingressos estão disponíveis pela Sympla.

Serviço: Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro de São Gonçalo. Sábado (26), às 17h.

Mostra de Dança Solidária MuDANÇAS

O domingo (27) será dedicado à dança no Teatro Municipal, que recebe a VI Mostra de Dança Solidária MuDANÇAS, a partir das 10h. Bailarinos, escolas, grupos, projetos sociais, companhias e artistas convidados participam da programação.

O ingresso custa R$ 10 mais 1 kg de alimento não perecível. As entradas podem ser adquiridas antecipadamente na sede da Casa de Dança MuDANÇAS ou no dia do evento.

Samba da Feira de Neves

Para quem prefere samba, o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, recebe o Samba da Feira todos os domingos de setembro, a partir das 13h. A programação reúne atrações de samba e pagode, além de praça gastronômica, com entrada gratuita.

Maricá

Festival geek, cinema e atividades gratuitas

Maricá terá uma programação especial neste sábado (26), com atrações no Cine Henfil, na Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá e no Museu Casa Darcy Ribeiro.

No Cine Henfil, a partir das 15h, a Feira Geek terá K-Pop, RPG, games independentes e culinária temática. Também serão exibidos os filmes “#SalveRosa”, às 16h, e “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”, às 18h.

As atividades fazem parte da programação da 20ª Primavera dos Museus, que também terá ações voltadas à acessibilidade e à cultura popular.

Primavera dos Museus

No Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, a programação começa às 11h com a “Visita para Todas as Pessoas”, uma experiência que apresenta recursos de acessibilidade do espaço, como maquete tátil, audiodescrição e videoguia em Libras.

Já a atividade musical Muriquinho Pequenino, que propõe experiências com música, corpo, brincadeiras e cultura popular brasileira, acontece às 10h na Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá e às 15h no Museu Casa Darcy Ribeiro.

As atividades são gratuitas, mas os ingressos devem ser retirados pela Sympla.

Itaboraí

Concurso de Bandas e Fanfarras reúne 1.500 músicos

A Praça Marechal Floriano Peixoto será palco, neste domingo (27), do III Concurso de Bandas e Fanfarras – Edição Coreógrafo Tom Barros.

A programação acontece das 8h às 22h e reunirá mais de 30 bandas, cerca de 1.500 músicos e representantes de 10 cidades. O evento promete apresentações ao longo de todo o dia, valorizando o trabalho desenvolvido pelas bandas escolares.

Serviço: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro de Itaboraí. Domingo (27), das 8h às 22h.

Rio de Janeiro

Semana de Arte do Rio reúne atrações até domingo

No Rio de Janeiro, a Semana de Arte do Rio segue com programação até domingo (27), reunindo manifestações artísticas em diferentes pontos do Centro e de Santa Teresa.

Entre os destaques estão Gilberto Gil, na Festa Literária das Periferias (Flup); Jorge Aragão, no Palácio Capanema; o Festival Toca, o Baile Black Bom, o Festival Rap Bazar, o VLT do Samba, a Feira das Yabás e apresentações do Festival Panorama.

A programação também terá um show em homenagem aos 85 anos de Ney Matogrosso, nos Arcos da Lapa. Ao todo, a Semana de Arte do Rio reúne mais de 400 atrações em 200 pontos da cidade. A programação completa está disponível no site oficial do evento.