São Gonçalo tem sua primeira unidade de saúde referência em aleitamento materno

Mais uma conquista para a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo. A Unidade de Saúde da Família (USF) José Bruno Neto, no Boa Vista, agora é uma Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) – programa da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que ajuda postos de saúde a promover, proteger e apoiar o aleitamento materno exclusivo.

Avaliadores da SES estiveram na unidade de saúde em duas semanas diferentes – no dia 19 de agosto e na última semana (16 de setembro). Eles ouviram médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, além de gestantes e puérperas – que já são atendidas no local e acompanhadas por grupos de incentivo à amamentação – sobre os atendimentos na unidade.

“A USF José Bruno Neto é a primeira Iubaam em São Gonçalo. É uma conquista muito grande e todos os funcionários se esforçaram muito para que isso acontecesse. Foram anos de trabalho. Agora, a unidade será referência em aleitamento materno com essa certificação do Estado e vai ajudar as mães do entorno com a amamentação exclusiva. Elas começam a ser acompanhadas na gestação e são incentivadas a iniciar o aleitamento na primeira hora após o nascimento com livre demanda, sem a inserção de bicos ou chupetas”, explicou a coordenadora do Aleitamento Materno da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan), Jaqueline Moraes.

Para ter acesso ao selo de qualidade, todos os profissionais do posto de saúde foram capacitados com aulas teóricas. Aqueles que atendem as mães diretamente também tiveram aulas práticas de manejo de aleitamento materno na Maternidade Municipal Mário Niajar, em Alcântara. O grupo recebeu orientações e, agora, pode tirar as dúvidas e ajudar as puérperas da José Bruno Neto com a amamentação.

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“É a realização de um sonho que está sendo concretizado. Os atendimentos com as orientações para as gestantes e puérperas já acontecem no posto, que também ganhou uma sala especial decorada para a ajuda com o aleitamento materno. Qualquer paciente pode procurar a USF de segunda a sexta, das 9h às 16h, sem qualquer agendamento, independente do dia da reunião. Sempre terá alguém para ajudar e orientar sobre a amamentação”, finalizou Cássia Soares Santos Sousa, coordenadora da Atan.

Serviço

O grupo de gestantes da USF José Bruno Neto, em Boa Vista, tem encontro mensal e serve para trocar experiências, histórias e tirar dúvidas. Após o nascimento do bebê, elas são orientadas quanto ao aleitamento. Independente do grupo, os profissionais da unidade estão disponíveis para atendimentos a gestantes e puérperas de segunda a sexta, das 9h às 16h, sem qualquer agendamento. A USF fica na Rua Veríssimo de Sousa, na altura do número 724, Boa Vista.