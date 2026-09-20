São Gonçalo realiza tradicional desfile cívico-militar na próxima terça-feira (22)

Em homenagem ao aniversário de 136 anos de emancipação político-administrativa de São Gonçalo, nesta terça-feira (22), acontece o tradicional Desfile Cívico-Militar, com início às 8h, no Centro da cidade. O evento, que anualmente reúne milhares de pessoas, contará com a apresentação de tropas das Forças Armadas e instituições militares e assistenciais, entidades representativas da sociedade civil, de ensino e de saúde.

Vinte e oito escolas municipais vão participar do evento, que também vai contar com a presença de policiais militares do 7º BPM e do 1° BPM; do Batalhão de Polícia de Choque; do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE); do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM); do Corpo de Bombeiros; da Tropa de Reforço da Marinha, da Banda da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército, de agentes da Guarda Municipal, integrantes da Associação dos Reservistas e Amigos do 1º Batalhão de Guarda AR1BG, entidades da sociedade civil, instituições assistenciais e motorizados.

Mais de 500 colaboradores da Prefeitura vão estar envolvidos na solenidade. O desfile vai contar com o apoio da concessionária Águas do Rio, na distribuição de água para a população, e da Cruz Vermelha.

Esquema de trânsito

O desfile irá da Avenida Doutor Feliciano Sodré (próximo ao INSS) até a Avenida Doutor Nilo Peçanha (em frente à Praça Luiz Palmier). As mudanças no trânsito, que visam garantir as interdições viárias necessárias para o bom andamento do evento, começam a partir das 10h30 de segunda-feira (21), com a interdição de uma faixa de rolamento (pista à direita) da Rua Dr. Feliciano Sodré, no trecho entre o Teatro Municipal e a Rua Salvatori para a montagem do palco.

No mesmo dia, às 21h, será feita a interdição da Avenida Salvatori, no trecho compreendido entre a Rua Aluísio Neiva e a Rua Dr. Feliciano Sodré, para viabilizar a instalação do Posto Médico Avançado. A partir da terça-feira (22), às 5h30, terá início a operação de desvio de tráfego, com o empenho dos agentes da Guarda Municipal nos pontos indicados.

Confira as mudanças:

A partir das 5h30min até o término do evento, as seguintes vias serão totalmente interditadas para o tráfego de veículos: Rua Coronel Serrado, faixa sentido Centro, entre as ruas Getúlio Vargas e Coronel Moreira César; Rua Dr. Francisco Portela, entre as ruas Euzelina e Coronel Moreira César; Ruas Lara Vilela e Sá Carvalho, entre a Av. Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César; Travessa Zeferino Reis, entre a Av. Presidente Kennedy e a Rua Dr. Feliciano Sodré; Rua Salvatori, entre a Rua Dr. Feliciano Sodré e a Rua Aluísio Neiva; Rua Eduardo Vieira, Travessa Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo, entre as ruas Dr. Nilo Peçanha e Rua Cel. Rodrigues; Ruas Coronel Moreira César e Dr. Feliciano Sodré, em toda a sua extensão; Rua Dr. Nilo Peçanha, entre as ruas Dr. Feliciano Sodré e General Antônio Rodrigues.

As ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues terão sentido duplo de circulação mantidos. A Rua Coronel Serrado, no sentido Centro, será interditada entre a Rua Carlos Nanci e a Praça Estephânia de Carvalho, conhecida como Praça do Zé Garoto. Com isso, o tráfego será desviado pela Rua Rodrigues da Fonseca, que funcionará como rota alternativa durante a interdição.

Quem vier em direção ao Centro pelo Barro Vermelho, deverá trafegar pela Rua Dr. Getúlio Vargas, seguindo pela Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, Rua José Lourenço de Azevedo, Rua Salvatori, Rua Aluísio Neiva, continuando pela Rua General Antônio Rodrigues e chegando à Rua Dr. Nilo Peçanha.

Já quem vier do Paraíso em direção à Estrela do Norte, deve trafegar pela Rua Francisco Portela, acessando a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e utilizando a faixa reversível implantada na Avenida Presidente Kennedy até a Rua General Antônio Rodrigues. Será adotado o regime de sentido duplo de circulação na Avenida Presidente Kennedy, no trecho entre a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e a Rua General Antônio Rodrigues.

Fica proibido o estacionamento de veículos em todas as vias mencionadas durante o período do evento, inclusive em todas as áreas destinadas a estacionamento na Avenida Presidente Kennedy, com exceção dos veículos autorizados. Veículos estacionados em desacordo estarão sujeitos à remoção.