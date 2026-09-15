Instituto dos Sonhos está com inscrições abertas para o projeto Polo de Inovação Gonçalense

Ao longo da programação, o Polo de Inovação Gonçalense já recebeu especialistas como Alberto Sena, na oficina de Roteiro; Yonara Costa, no curso de Pré-produção e Prestação de Contas de Projetos; e Anderson Costas, que abordou as modalidades de empresas para agentes culturais, entre outros - Foto: Divulgação

Ao longo da programação, o Polo de Inovação Gonçalense já recebeu especialistas como Alberto Sena, na oficina de Roteiro; Yonara Costa, no curso de Pré-produção e Prestação de Contas de Projetos; e Anderson Costas, que abordou as modalidades de empresas para agentes culturais, entre outros - Foto: Divulgação

O Instituto dos Sonhos continua com inscrições abertas para oficinas e cursos gratuitos do projeto Polo de Inovação Gonçalense, voltados para produtores, artistas, empreendedores, agentes culturais e demais profissionais da Economia Criativa de São Gonçalo. A programação segue até 12 de novembro, com atividades presenciais às terças, quartas e quintas-feiras, sempre a partir das 19h, no Hub IS, espaço que abriga as ações do projeto, no Centro de São Gonçalo.

Com o objetivo de contribuir para a qualificação e a profissionalização dos trabalhadores da cultura e do terceiro setor, o projeto oferece conteúdos práticos para quem já atua ou deseja ingressar nesses segmentos, abordando ferramentas digitais atuais — como LinkedIn, recursos de inteligência artificial, Canva e outras plataformas de comunicação, criação, organização e posicionamento profissional —, além de pré-produção de eventos, elaboração, regularização e gestão de projetos culturais, prestação de contas, administração financeira, comunicação e gestão, fortalecendo a autonomia, a visibilidade e a capacidade de atuação dos participantes.

Ao longo da programação, o Polo de Inovação Gonçalense já recebeu especialistas como Alberto Sena, na oficina de Roteiro; Yonara Costa, no curso de Pré-produção e Prestação de Contas de Projetos; e Anderson Costas, que abordou as modalidades de empresas para agentes culturais, entre outros.

“Por meio do Polo de Inovação Gonçalense, o Instituto dos Sonhos vem oferecendo conhecimento e ferramentas para que profissionais da Economia Criativa possam desenvolver seus projetos e fortalecer seus negócios. O HUB IS foi criado com esse propósito: construir um ecossistema de empresas criativas no território e contribuir para o desenvolvimento do setor em São Gonçalo”, destaca Rafael Vieira, presidente do Instituto dos Sonhos e ativista social.

As inscrições são gratuitas e realizadas pela plataforma Sympla. A programação das oficinas, os convidados e os links para inscrição são divulgados no perfil oficial do Instituto dos Sonhos no Instagram.

O Polo de Inovação Gonçalense é um ambiente de inovação realizado pelo Instituto dos Sonhos, com recursos do Ministério da Cultura, por meio de Termo de Fomento.

Serviço: Oficinas e Cursos – Polo de Inovação Gonçalense

Datas: Até 12 de novembro de 2026. As atividades serão realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 19h.

Local: Near Work Coworking / Hub Is (Av. Presidente Kennedy, 735, Loja 110 – Icon Business – São Gonçalo).

Inscrições gratuitas pelo Sympla: linktr.ee/institutodossonhos