Obras na Praia das Pedrinhas na reta final

As obras de revitalização na orla da Praia das Pedrinhas estão recebendo os ajustes finais. Na última semana, as equipes realizaram a instalação do piso intertravado e a construção das últimas calçadas e meios-fios do projeto. Além disso, foi feita a infraestrutura da iluminação e o acabamento dos canteiros. Os próximos passos incluem a instalação de equipamentos para a academia para idosos e paisagismo. As intervenções estão sendo realizadas na Rua Sérgio Martins de Carvalho.

As intervenções no mais belo cartão-postal de São Gonçalo tiveram início no lado esquerdo da orla da praia, que já recebeu asfalto, redes de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, numa intervenção simultânea com a concessionária Águas do Rio.

Atualmente, está em andamento a segunda parte das obras, do lado direito, onde já foram feitos serviços de drenagem, para evitar alagamentos, e a instalação de redes de esgoto e de água pela concessionária Águas do Rio. Já foram instalados também os pergolados e o piso tátil. O principal objetivo da obra é criar novos espaços de permanência e convivência com uma faixa de areia elevada e outros usos associados à atividade turística da orla.

Daniel Cobel, de 26 anos, é frequentador e disse que as obras transformaram o local. "Tudo mudou e está mil vezes melhor, não parece nem o mesmo lugar. Até os bares estão mais atrativos com essa reforma na rua. Eu estava no Parque RJ Nosso Sonho fazendo exercício e vim para cá agora para descansar observando o mar. É um ótimo combo", contou o motoboy.

O projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. As obras ainda visam promover acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs).

Vale destacar que a via principal do bairro está interditada para a passagem de veículos devido às intervenções, mas os bares e restaurantes na praia seguem funcionando normalmente.